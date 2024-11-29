Сын экс-мэра Одессы Владимир Боделан (слева) на открытии выставки. Фото: росСМИ

В столице РФ открылась выставка работ украинского художника Альбина Гавдзинского "Всегда Новая Каховка". Представленные картины российские кафиры незаконно вывезли из Украины, а презентовал их сын бывшего мэра Одессы Владимир Боделан.

Об этом сообщают российские СМИ.

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Украденные картины

Выставка открылась в московском офисе корпорации "Транснефть", контролируемой правительством РФ. Автор картин, народный художник Украины Альбин Гавдзинский, изображал строителей Каховской ГЭС. Сам художник умер в 2014 году, а после начала полномасштабной войны оккупанты украли его полотна из галереи в Новой Каховке и вывезли в РФ.

Предатель из Одессы

Открывали выставку руководитель оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо и представитель региона при правительстве РФ Владимир Боделан. Последний — сын бывшего мэра Одессы Руслана Боделана и экс-начальник одесского областного управления ГСЧС. В Украине его разыскивают по делу о гибели людей во время событий 2 мая 2014 года. Следствие считает, что тогда Боделан запретил пожарным экипажам уезжать в Дом профсоюзов без его личной команды.

Ранее мы писали о том, как Владимир Боделан ушел от ответственности в Украине и сбежал в оккупированную РФ территорию.

Отметим также, что одесский суд уже вынес два приговора Владимиру Сальдо — за государственную измену и за захват имущества "Укрпочты". Предателя приговорили к пятнадцати годам заключения.