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Работали на оккупантов — в Николаеве осудили женщин-гауляйтеров

7 января 2025 18:01
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На Николаевщине вынесли приговоры женщинам, которые работали на оккупанта
Молоток судьи и наручники. Фото: иллюстративное/Судебная власть
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Две жительницы Николаевской области после захвата части региона российскими оккупантами пошли к ним работать. Их назначили возглавлять местную администрацию. Украинский суд заочно вынес женщинам приговоры.

Об этом сообщили в управлении СБУ в Николаевской области во вторник, 7 января.

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Должности за лояльность

Речь идет о жительницах Баштанского района 48 и 64 лет. После оккупации района они возглавили местные "старостинские округа". Коллаборантки всячески пытались доказать лояльность россиянам, за что получили должности "глав поселковых советов". На этих должностях они заставляли местных жителей работать на РФ и занимались агитацией в пользу агрессора.

Что решил суд

Женщин признали виновными в коллаборационной деятельности. Каждая из них получила по шесть лет заключения с конфискацией имущества и запретом работать в органах власти и местного самоуправления в течение пятнадцати лет. Сейчас предательницы находятся на оккупированной территории.

Напомним, в Украине судили коллаборанта, который командовал пророссийскими боевиками в Херсонской области. Также вынесли приговор дезертиру из Одесской области. Он занял должность в оккупационной администрации Крыма.

война суд Николаев Николаевская область Коллаборант

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