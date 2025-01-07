В Одесі російські агенти шпигували за волонтерами

СБУ затримала російських агентів. Фото: СБУ

Київський адвокат організував шпигунську мережу. Її учасники стежили за відомими волонтерами і представниками міжнародних організацій. Агенти діяли у столиці, а також в Одесі та Дніпрі.

Про це повідомили у СБУ та Офісі генпрокурора у вівторок, 7 січня.

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За даними слідства, адвоката завербувала російська ФСБ. Він, у свою чергу, залучив до агентурної роботи рідну сестру та декількох людей з Одеси та Дніпра. Вони мали стежити за держслужбовцями, які відповідають за постачання озброєння для ЗСУ з-за кордону. Також шпигували за керівником одного з провідних волонтерських фондів і співробітниками Спеціальної моніторингової місії ООН.

СБУ затримала російських агентів. Фото: СБУ

Крім того, за даними спецслужб, шпигуни коригували ракетні удари по оборонних заводах та об'єктах енергетичної інфраструктури. Всю отриману інформацію передавали кадровому співробітникові ФСБ.

Що загрожує агентам

Працівники СБУ провели обшуки у Києві, Одесі та Дніпрі. Затриманим повідомили про підозру у державній зраді. Наразі вони перебувають під вартою. Якщо суд підтвердить їхню провину, підозрювані можуть сісти до в'язниці довічно. Скількох людей затримано — поки не повідомляється.

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