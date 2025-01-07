В Одессе российские агенты шпионили за волонтерами

СБУ задержала российских агентов. Фото: СБУ

Киевский адвокат организовал шпионскую сеть. Ее участники следили за известными волонтерами и представителями международных организаций. Агенты действовали в столице, а также в Одессе и Днепре.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора во вторник, 7 января.

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По данным следствия, адвоката завербовала российская ФСБ. Он, в свою очередь, привлек к агентурной работе родную сестру и нескольких людей из Одессы и Днепра. Они должны были следить за госслужащими, которые отвечают за поставки вооружения для ВСУ из-за рубежа. Также шпионили за руководителем одного из ведущих волонтерских фондов и сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ООН.

СБУ задержала российских агентов. Фото: СБУ

Кроме того, по данным спецслужб, шпионы корректировали ракетные удары по оборонным заводам и объектам энергетической инфраструктуры. Всю полученную информацию передавали кадровому сотруднику ФСБ.

Что грозит агентам

Сотрудники СБУ провели обыски в Киеве, Одессе и Днепре. Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене. Сейчас они находятся под стражей. Если суд подтвердит их вину, подозреваемые могут сесть в тюрьму пожизненно. Сколько людей задержано — пока не сообщается.

Напомним, на Николаевщине задержали блогера, который призывал к свержению конституционного строя. Также мы писали о жителе Николаева, который выдавал украинских патриотов оккупантам.