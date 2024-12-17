В Одесі затримали мережу російських шпигунів

Контррозвідники затримали шпигунів. Фото: СБУ

Військова контррозвідка нейтралізувала масштабну агентурну мережу російського ГРУ. Її учасники шпигували за військовими одразу у п'ятьох регіонах, зокрема, на Одещині та Миколаївщині.

Про це повідомили у Службі безпеки України у вівторок, 17 грудня.

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Агенти під прикриттям

У ході спецоперації викрили 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Керівник групи перебував на Дніпропетровщині й користувався підробленими посвідченнями волонтера Червоного Хреста та співробітника департаменту по боротьбі з корупцією. До співпраці він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. Частина з них — дезертири з лав Збройних сил.

Контррозвідники затримали шпигунів. Фото: СБУ

Контррозвідники затримали шпигунів. Фото: СБУ

Контррозвідники затримали шпигунів. Фото: СБУ

Шпигуни розвідували вогневі позиції української ППО й намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де могли базуватися винищувачі F-16. Крім того, агенти шукали адреси підприємств, залучених до виробництва засобів РЕБ. Щоби отримувати інформацію, вони втемну використовували своїх знайомих, зокрема, українських військових.

Що загрожує шпигунам

Військова контррозвідка затримала організатора мережі та чотирьох його ключових спільників. Їм повідомили про підозру у державній зраді та поширенні інформації про переміщення та розташування ЗСУ. Якщо суд визнає затриманих винними, їм "світить" від восьми років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок російському шпигуну. Втім, покарання він уникнув, адже перебуває на території РФ. Також СБУ затримала викладача, який наводив ракети на Миколаїв.