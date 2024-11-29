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Наводив ракети на Миколаїв — СБУ затримала викладача

29 листопада 2024 10:53
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Колишній викладач з Миколаєва наводив ракети на місто
Контррозвідники затримали підозрюваного. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Колишній викладач університету у Миколаєві коригував ракетно-дронові удари по місту. Чоловіка викрили спецслужби. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ у п'ятницю, 29 листопада.

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Камера на горищі

Щоби виявити бойові позиції зенітно-ракетних комплексів і мобільних вогневих груп Сил оборони, містянин встановив приховану відеокамеру на горищі багатоповерхівки, в якій проживав. Також він повідомляв ворогу дані про орієнтовну кількість та озброєння українських військових, які рухалися у бік фронту.

У СБУ вважають, що ФСБ помітила чоловіка, коли він писав антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах, і завербувала його. Зв'язковим між агентом і російськими спецслужбами був мешканець тимчасово окупованої частини Донеччини.

Що загрожує затриманому

Працівники СБУ задокументували дії шпигуна й затримали його за місцем проживання. Одночасно вжили заходи, щоби убезпечити позиції Сил оборони. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Якщо суд визнає його винним, агентові загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою. 

Нагадаємо, в Одесі затримали трьох молодиків, які влаштували диверсії за завданням російських кураторів. Раніше у Миколаєві заарештували комунальника, який наводив ракети на місто.

шпигунство Миколаїв обстріли Колаборант ракетний удар

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