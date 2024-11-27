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В Одесі затримали диверсантів — серед них школяр

27 листопада 2024 10:27
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі затримали неповнолітніх диверсантів, фото
Затриманий у залі суду. Фото: поліція Одеської області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Троє молодиків на замовлення куратора з інтернету палили важливі об'єкти у різних регіонах України. Наймолодшому з них 15 років. Тепер хлопцям загрожують тюремні строки.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області у середу, 27 листопада.

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За даними слідства, саме 15-річний фігурант отримав замовлення за гроші підпалити поштове відділення на Одещині. Він залучив двох знайомих 17 та 20 років. Ввечері вони прийшли до пошти, облили будівлю легкозаймистою сумішшю й підпалили. Свій вчинок зняли на телефон, щоби скинути відео куратору.

В Одесі затримали диверсантів — серед них школяр - фото 1
Поліцейська допитує підозрюваних. Фото: поліція Одеської області

Працівники поліції та СБУ відшукали зловмисників. Їх затримали в Одесі на орендованій квартирі. Як виявилося, 17-річний учасник групи причетний також до теракту у Києві. Його передали столичним правоохоронцям. Також поліцейські вважають, що хлопці підпалили поштове відділення у Миколаєві. 

Що загрожує затриманим

Наймолодший палій перебуває під цілодобовим домашнім арештом. Старших помістили до СІЗО. Їм повідомили про підозру у підпалі за попередньою змовою. Крім цього, 17-річного хлопця підозрюють також у тероризмі. Всім трьом загрожує до десяти років ув'язнення.  

Раніше ми повідомляли про теракт у Києві, до якого причетний юний одесит. Також на Одещині затримали закохану пару, яка за гроші намагалася підпалити автівку військового.

СБУ Одеса поліція диверсія Колаборант Новини Одеси

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