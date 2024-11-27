В Одессе задержаны несовершеннолетние диверсанты, фото

Задержанный в зале суда. Фото: полиция Одесской области

Трое молодых людей на заказ куратора из интернета жгли важные объекты в разных регионах Украины. Самому младшему из них 15 лет. Теперь парням грозят тюремные сроки.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области в среду, 27 ноября.

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По данным следствия, именно 15-летний фигурант получил заказ за деньги поджечь почтовое отделение на Одесчине. Он привлек двух знакомых 17 и 20 лет. Вечером они пришли к почте, облили здание легко воспламеняемой смесью и подожгли. Свой поступок сняли на телефон, чтобы отправить видео куратору.

Полицейский допрашивает подозреваемых.

Сотрудники полиции и СБУ отыскали злоумышленников. Их задержали в арендованной квартире. Как оказалось, 17-летний участник группы причастен к теракту в Киеве. Его передали столичным правоохранителям. Также полицейские считают, что парни подожгли почтовое отделение в Николаеве.

Что грозит задержанным

Самый младший поджигатель находится под круглосуточным домашним арестом. Старших поместили в СИЗО. Им сообщили о подозрении в поджоге по предварительному сговору. Кроме того, 17-летнего парня подозревают также в терроризме. Всем троим грозит до десяти лет заключения.

Ранее мы сообщали о теракте в Киеве, к которому причастен юный одессит. Также в Одесской области задержали влюбленную пару, которая за деньги пыталась поджечь машину военного.