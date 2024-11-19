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Юний одесит намагався підірвати адмінбудівлю у Києві — деталі

19 листопада 2024 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі затримали терористичну групу — влаштовували вибухи і підпали
Співробітники СБУ затримали підозрюваних. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Києві затримали 17-річного мешканця Одеси. Він намагався закласти вибухівку під будівлю одного з державних органів. Слідство вважає, що за діями хлопця стоїть диверсійна група РФ.

Про це повідомили в СБУ та Офісі генпрокурора у вівторок, 19 листопада.

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Теракт у Києві

За даними слідства, хлопець отримав замовлення підірвати адмінбудівлю у Дарницькому районі Києві від куратора у Telegram. За це йому обіцяли близько 2 тис. доларів. Сам підозрюваний запевняє, він не знав, що це за будинок. Отримавши геолокацію, хлопець перекинув через паркан саморобний вибуховий пристрій, начинений цвяхами. Після цього він відійшов на безпечну відстань та дистанційно привів вибухівку в дію. Теракт був вчинений вдень, відповідно, організатори розраховували на те, що будуть жертви. На щастя, ніхто не постраждав. 

Хлопця затримали в Одесі після купівлі хімічних складових та елементів ураження для нового вибухового пристрою. У СБУ повідомляють, що черговий вибух планували на півдні України. Гроші диверсант так і не отримав.

Юний одесит намагався підірвати адмінбудівлю у Києві — деталі - фото 1
Затриманий одесит (ліворуч). Фото: СБУ

Організована група

Служба безпеки затримала також двох одеситів 15 і 20 років, яких вважають спільниками диверсанта. За версією слідства, вони організовували підпали відділень "Укрпошти" в Одесі та Миколаєві. За даними СБУ, всі троє отримували завдання від одного й того самого куратора. З ним погоджували плани диверсій. Крім того, куратор надсилав інструкції з виготовлення легкозаймистих засобів і вибухових пристроїв.

Всім трьом повідомили про підозру у теракті та умисному знищенні майна. Двоє із затриманих перебувають під вартою. Їм загрожує до десяти років ув'язнення з конфіскацією майна. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього фігуранта. 

Нагадаємо, в Одесі затримали командира ССО, який зливав інформацію ворогу. Також в Одесі судять диверсантів, які готували сходження потяга.

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