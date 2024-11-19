В Одессе задержали террористическую группу — устраивали взрывы и поджоги

Сотрудники СБУ задержали подозреваемых. Фото: СБУ

В Киеве задержан 17-летний житель Одессы. Он пытался заложить взрывчатку под здание одного из государственных органов. Следствие считает, что за действиями молодого человека стоит диверсионная группа РФ.

Об этом сообщили в СБУ и Офисе генпрокурора во вторник, 19 ноября.

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Теракт в Киеве

По данным следствия, парень получил заказ взорвать админздание в Дарницком районе Киеве от куратора в Telegram. За это ему обещали около 2 тыс. долларов. Сам подозреваемый уверяет, он не знал, что это за дом. Получив геолокацию, парень перебросил через забор самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями. После этого он отошел на безопасное расстояние и дистанционно привел в действие взрывчатку. Теракт был совершен днем, соответственно организаторы рассчитывали на то, что будут жертвы. К счастью, никто не пострадал.

Молодого человека задержали в Одессе после покупки химических составляющих и элементов поражения для нового взрывного устройства. В СБУ сообщают, что очередной взрыв планировали на юге Украины. Деньги диверсант так и не получил.

Задержанный одессит (слева). Фото: СБУ

Организованная группа

Служба безопасности задержала также двух одесситов 15 и 20 лет, которых считают сообщниками диверсанта. По версии следствия, они организовывали поджоги отделений "Укрпочты" в Одессе и Николаеве. По данным СБУ, все трое получали задания от одного и того же куратора. С ним согласовывались планы диверсий. Кроме того, куратор посылал инструкции по изготовлению легковоспламеняющихся средств и взрывных устройств.

Всем троим сообщили о подозрении в теракте и умышленном уничтожении имущества. Двое из задержанных находятся под стражей. Им грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. Решается вопрос привлечения к ответственности несовершеннолетнего фигуранта.

Напомним, в Одессе задержан командир ССО, который сливал информацию врагу. Также в Одессе судят диверсантов, готовивших восхождение поезда.