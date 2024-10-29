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Готували сходження потяга — в Одесі судитимуть диверсантів

29 жовтня 2024 13:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі диверсанти хотіли пустити під укіс потяг
Затриманий диверсант. Фото: Одеська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

В Одесі судитимуть учасників диверсійної групи РФ. За завданням ворожих спецслужб агенти підпалювали залізничні об'єкти і навіть готували сходження потяга з рейок. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі та СБУ.

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За даними слідства, групу організував 44-річний одесит. Його через месенджер завербував представник російської ФСБ і запропонував за гроші влаштовувати диверсії на залізниці. Чоловік погодився і залучив до незаконної діяльності двох своїх знайомих. 

Готували сходження потягу — в Одесі судитимуть диверсантів - фото 1
Затримана учасниця групи. Фото: Одеська облпрокуратура

За кілька тижнів диверсанти підпалили легкозаймистими сумішами три релейні шафи на залізничних шляхах в Одесі. Підпали вони записували на відео і відправляли куратору. За кожне завдання група отримувала 9 тис. грн через криптогаманець. В СБУ додають, що агенти планували сходження поїзда і навіть придбали в інтернеті гальмівний стопор, який хотіли встановити на колії. 

Затримали диверсантів, коли вони готувалися заблокувати залізничні рейки.

Що буде з агентами

Двоє учасників групи наразі перебувають під вартою. Третього оголосили у розшук. Усім агентам повідомили про підозру у диверсії в умовах воєнного стану. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. 
 
Нагадаємо, в Одесі затримали агента, який наводив російські ракети на цивільні судна. Також на Одещині затримали диверсійну групу РФ.

залізниця Одеса Колаборант диверсія війна Новини Одеси

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