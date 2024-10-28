В Одесі затримали шпигуна, який працював по всій країні

Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора

Мешканцю Херсонщини повідомили про підозру у державній зраді. Слідство вважає, що він передавав ворогу геолокації швартування кораблів в Одесі. "Здані" ним об'єкти згодом опинялися під обстрілами.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

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Шпигував за суднами

За даними слідства, 22-річний чоловік протягом вересня і жовтня їздив на рейсових автобусах по Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Він видавав себе за військового і збирав дані про локації ППО, адреси військових шпиталів, ТЦК і телевеж, телефони командирів підрозділів Сил оборони, а також геолокації швартування цивільних суден в Одеському порті. Ці дані він передавав куратору, представнику так званої "ДНР".

Частина зданих ним об'єктів згодом зазнала ракетних обстрілів з боку РФ. За свої послуги агент отримував гроші. Крім того, його обіцяли влаштувати до ПВК "Вагнер". Після виконання завдань шпигуна обіцяли евакуювати до РФ.

Покарання для шпигуна

Військова служба правопорядку спільно з СБУ затримали чоловіка в Одесі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині судили жінку, яка інформувала росіян про розміщення ЗСУ. Також на Одещині затримали диверсійну групу РФ.