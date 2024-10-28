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Наводив ракети на кораблі — в Одесі затримали ворожого агента

28 жовтня 2024 13:28
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі затримали шпигуна, який працював по всій країні
Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: Офіс генпрокурора
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканцю Херсонщини повідомили про підозру у державній зраді. Слідство вважає, що він передавав ворогу геолокації швартування кораблів в Одесі. "Здані" ним об'єкти згодом опинялися під обстрілами. 

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та СБУ.

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За даними слідства, 22-річний чоловік протягом вересня і жовтня їздив на рейсових автобусах по Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській та Чернівецькій областях. Він видавав себе за військового і збирав дані про локації ППО, адреси військових шпиталів, ТЦК і телевеж, телефони командирів підрозділів Сил оборони, а також геолокації швартування цивільних суден в Одеському порті. Ці дані він передавав куратору, представнику так званої "ДНР".  

Частина зданих ним об'єктів згодом зазнала ракетних обстрілів з боку РФ. За свої послуги агент отримував гроші. Крім того, його обіцяли влаштувати до ПВК "Вагнер". Після виконання завдань шпигуна обіцяли евакуювати до РФ. 

Покарання для шпигуна

Військова служба правопорядку спільно з СБУ затримали чоловіка в Одесі. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Харківщині судили жінку, яка інформувала росіян про розміщення ЗСУ. Також на Одещині затримали диверсійну групу РФ.

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