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Наводил ракеты на корабли — в Одессе задержали вражеского агента

28 октября 2024 13:28
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе задержан шпион, работавший по всей стране
Сотрудники СБУ задержали подозреваемого. Фото: Офис генпрокурора
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Жителю Херсонщины сообщили о подозрении в государственной измене. Следствие считает, что он передавал врагу геолокации швартовки кораблей в Одессе. "Сданные" им объекты впоследствии оказывались под обстрелами.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора и СБУ.

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По данным следствия, 22-летний мужчина в течение сентября и октября ездил на рейсовых автобусах по Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Черновицкой областям. Он выдавал себя за военного и собирал данные о локациях ПВО, адресах военных госпиталей, ТЦК и телебашен, телефонах командиров подразделений Сил обороны, а также геолокации швартовки гражданских судов в Одесском порту. Эти данные он передавал куратору, представителю так называемой ДНР.

Часть сданных им объектов впоследствии подверглась ракетным обстрелам со стороны РФ. За свои услуги агент получал деньги. Кроме того, его обещали устроить в ЧВК "Вагнер". После выполнения задач шпиона обещали эвакуировать в РФ.

Наказание для шпиона

Военная служба правопорядка совместно с СБУ задержали мужчину в Одессе. В настоящее время он находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области судили женщину, которая информировала россиян о размещении ВСУ. Также в Одесской области задержали диверсионную группу РФ.

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