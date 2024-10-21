В Одесі затримали російських диверсантів

Співробітники СБУ поруч з затриманим. Фото: СБУ

Російські спецслужби завербували трьох одеситів. Їм обіцяли платити за диверсії на залізниці. Таким чином ворог намагався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у понеділок, 21 жовтня.

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За даними слідства, 20-річний одесит шукав заробіток в інтернеті. На нього вийшли представники російських спецслужб. Вони запропонували гроші за підпал релейних шаф автоблокування "Укрзалізниці" та підстанцій. Молодик погодився і залучив до злочинної діяльності двох знайомих з Білгород-Дністровського району.

Правоохоронці затримують підозрюваних. Фото: поліція Одещини

Диверсанти почали діяти наприкінці серпня. З того часу вони пошкодили вісім релейних шаф. Свої дії агенти знімали на відео, яке відправляли кураторам з РФ.

Підпалені диверсантами релейні шафи. Фото: поліція Одещини

Що загрожує паліям

Учасників групи затримали співробітники поліції та СБУ. Під час обшуків правоохоронці вилучили мобільні телефони з листуванням з куратором, а також відео з місць підпалів. Молодикам повідомили про підозру у диверсії, підпалі та перешкоджанні ЗСУ. Максимальне покарання за такі злочини — довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Зауважимо, що аналогічні диверсійні групи СБУ викрила у Дніпропетровській та Черкаській областях.

Куди повідомляти про колаборантів

Правоохоронці нагадують, що ними створено бот "Народний месник", що дозволяє оперативно передати до поліції інформацію щодо підозрілих осіб, які можуть бути причетні до співпраці з окупантами, підготовки диверсій, допомоги пересуванню сил ворога та інших воєнних злочинів РФ.

Нагадаємо, у Миколаївській області судили чоловіка, який намагався відновити діяльність забороненої "партії Шарія".

В Одесі затримали двох російських агентів. Вони шпигували за поставками озброєнь на лінію фронту.