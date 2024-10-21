В Одессе задержаны российские диверсанты

Сотрудники СБУ рядом с задержанным. Фото: СБУ

Российские спецслужбы завербовали трех одесситов. Им обещали платить за диверсии на железной дороге. Таким образом, враг пытался нарушить логистику Сил обороны в направлении южного фронта.

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в понедельник, 21 октября.

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По данным следствия, 20-летний одессит искал заработок в Интернете. На него вышли представители русских спецслужб. Они предложили деньги за поджог релейных шкафов автоблокировки "Укрзалізниці" и подстанций. Молодой человек согласился и привлек к преступной деятельности двух знакомых из Белгород-Днестровского района.

Правоохранители задерживают подозреваемых. Фото: полиция Одесщины

Диверсанты начали действовать в конце августа. С того времени они повредили восемь релейных шкафов. Свои действия агенты снимали на видео, отправляемое кураторам из РФ.

Подожженные диверсантами релейные шкафы. Фото: полиция Одесщины

Что угрожает поджигателям

Участники группы были задержаны сотрудниками полиции и СБУ. Во время обысков правоохранители изъяли мобильные телефоны с перепиской с куратором, а также видео с мест поджогов. Молодым людям сообщили о подозрении в диверсии, поджоге и препятствии ВСУ. Максимальное наказание за такие преступления — пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Отметим, что аналогичные диверсионные группы СБУ разоблачили в Днепропетровской и Черкасской областях.

Куда сообщать о коллаборантах

Правоохранители напоминают, что ими создан бот "Народный мститель", позволяющий оперативно передать в полицию информацию о подозрительных лицах, которые могут быть причастны к сотрудничеству с оккупантами, подготовке диверсий, помощи передвижению сил врага и других военных преступлений РФ.

Напомним, в Николаевской области судили мужчину, пытавшегося возобновить деятельность запрещенной "партии Шария".

В Одессе задержаны два российских агента. Они шпионили за поставками вооружений на линию фронта.