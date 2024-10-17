Двоє одеситів повідомляли росіян про поставки зброї на фронт

Шпигували за поставками на фронт — в Одесі затримали двох російських агентів
Двоє одеситів, прибічників "руського миру", передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів. Тепер їм може загрожувати довічне позбавлення волі.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Агентурна мережа
За даними спецслужби, шпигуни обходили місто й приховано фіксували вузлові залізничні станції, виявляючи, де і як відбувається постачання зброї Силам оборони. Відповідні позначки на гугл-картах з детальним описом вони передавали через месенджер своєму російському куратору.
Також СБУ затримала мешканку Краматорська. Вона об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала у місцевих жителів під час побутових розмов інформацію про позиції українських військ.
Покарання для шпигунів
Затриманим повідомили про підозру у державній зраді. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони зв'язувалися з куратором. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, подружжя російських шпигунів з Херсонщини намагалося сховатися в Одесі.
Також в Одесі судили за колабораціонізм директора дельфінарію.
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