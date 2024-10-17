Двоє одеситів повідомляли росіян про поставки зброї на фронт

Працівник СБУ затримує підозрювану. Фото: СБУ

Двоє одеситів, прибічників "руського миру", передавали окупантам дані про переправлення на лінію фронту важкого озброєння та боєприпасів. Тепер їм може загрожувати довічне позбавлення волі.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За даними спецслужби, шпигуни обходили місто й приховано фіксували вузлові залізничні станції, виявляючи, де і як відбувається постачання зброї Силам оборони. Відповідні позначки на гугл-картах з детальним описом вони передавали через месенджер своєму російському куратору.

Також СБУ затримала мешканку Краматорська. Вона об’їжджала населені пункти поблизу передової та випитувала у місцевих жителів під час побутових розмов інформацію про позиції українських військ.

Покарання для шпигунів

Затриманим повідомили про підозру у державній зраді. У них вилучили мобільні телефони, з яких вони зв'язувалися з куратором. Наразі всі троє перебувають під вартою. Їм загрожує від 12 років тюрми до довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, подружжя російських шпигунів з Херсонщини намагалося сховатися в Одесі.

Також в Одесі судили за колабораціонізм директора дельфінарію.