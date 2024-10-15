В Одесі директора дельфінарію звинуватили в колабораціонізмі

Суддя під час засідання. Ілюстративне фото: УНІАН

В Одесі суд затвердив угоду про визнання винуватості у колабораціонізмі, укладену між директором севастопольського дельфінарію "Немо" Анатолієм Солонцовим та прокурором. Чоловіка засудили до штрафу у розмірі 170 тисяч гривень.

Про це повідомив Центр публічних розслідувань.

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Деталі справи

Солонцова обвинувачували в тому, що перебуваючи з 2015 року на посаді директора ТОВ "НЕРУМ", у період лютого 2022 року по 17 січня 2023 року провадив господарську діяльність у взаємодії з Російською Федерацією. Чоловік співпрацював з незаконними органами влади, які держава агресор створила на тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим.

ТОВ "НЕРУМ" є єдиним засновником російського ООО "Дельфинарий Немо", яке було створене в Росії у 2014 році. Метою створення ООО "Дельфинарий Немо" згідно зі статутом є отримання прибутку та забезпечення суспільних потреб у продукції, роботах чи послугах. Основним видом діяльності є видовищно-розважальна діяльність.

Тож у період лютого 2022 року по січень 2023 року ООО "Дельфинарий Немо", генеральним директором якого був засуджений, розважав відпочивальників на тимчасово окупованій території АР Крим. Крім того, від імені "Дельфінарія Немо" чоловік уклав з російською компанією "Фелісістас" договори оренди морських ссавців.

Раніше OSINT-агенція Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals виявила взаємозв'язок компанії-засновниці мережі дельфінаріїв "Немо" з колишнім депутатом "Єдиної Росії", сплату податків у РФ через російські юрособи та роботу дельфінаріїв в окупованому Криму.

Що вирішив суд

Директор дельфінарію "Немо" Анатолій Солонцов пішов на угоду з прокуратурою. У зв'язку з цим, згідно з рішенням суду, він заплатив штраф у розмірі 170 тисяч гривень.

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