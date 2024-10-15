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В Одессе директора дельфинария обвинили в коллаборационизме — что решил суд

15 октября 2024 23:33
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор
В Одессе директора дельфинария обвинили в коллаборационизме
Судья на заседании. Иллюстративное фото: УНИАН
Андрей Горохов - Редактор
Андрей Горохов
Редактор

В Одессе суд утвердил соглашение о признании виновности в коллаборационизме, заключенное между директором севастопольского дельфинария "Немо" Анатолием Солонцовым и прокурором. Мужчину приговорили к штрафу в размере 170 тысяч гривен.

Об этом сообщил Центр публичных расследований.

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Детали дела

Солонцова обвиняли в том, что, находясь с 2015 года на должности директора ООО "НЕРУМ", в период февраля 2022 года по 17 января 2023 года осуществлял хозяйственную деятельность во взаимодействии с Российской Федерацией. Мужчина сотрудничал с незаконными органами власти, созданными государством агрессором на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым.

ООО "НЕРУМ" является единственным основателем российского ООО "Дельфинарий Немо", созданным в России в 2014 году. Целью создания ООО "Дельфинарий Немо" согласно уставу является получение прибыли и обеспечение общественных потребностей в продукции, работах или услугах. Основным видом деятельности является зрелищно-развлекательная деятельность.

Поэтому в период февраля 2022 по январь 2023 ООО "Дельфинарий Немо", генеральным директором которого был осужденный, развлекал отдыхающих на временно оккупированной территории АР Крым. Кроме того, от имени "Дельфинария Немо" мужчина заключил с российской компанией "Фелисистас" договоры аренды морских млекопитающих.

Ранее OSINT-агентство Molfar в сотрудничестве с организацией по спасению животных и окружающей среды UAnimals выявило взаимосвязь компании-основателя сети дельфинариев "Немо" с бывшим депутатом "Единой России", уплату налогов в РФ через российские юрлица и работу дельфинариев в оккупированном Крыму.

Что решил суд

Директор дельфинария "Немо" Анатолий Солонцов пошел на соглашение с прокуратурой. В этой связи, согласно решению суда, он заплатил штраф в размере 170 тысяч гривен.

Ранее Новини.LIVE писали, что суд в Запорожье наказал бывшего пленного бойца ВСУ, добровольно сдавшегося в плен и помогавшего российским оккупантам распространять пропаганду "о зверствах "Азова".

Также в Харькове мужчина похитил сумку с оборудованием для подключения интернета, которую мастер оставил у подъезда. Суд признал злоумышленника виновным в краже во время военного положения.

суд Украина Коллаборант дельфины судебные решения

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