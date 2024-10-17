Двое одесситов сообщали россиянам о поставках оружия на фронт

Сотрудник СБУ задерживает подозреваемую. Фото: СБУ

Двое одесситов, приверженцев "русского мира", передавали оккупантам данные о переправке на линию фронта тяжелого вооружения и боеприпасов. Теперь им может грозить пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Читайте также:

Агентурная сеть

По данным спецслужбы, шпионы обходили город и скрыто фиксировали узловые железнодорожные станции, обнаруживая, где и как происходит поставка оружия Силам обороны. Соответствующие отметки на гугл-картах с подробным описанием они передавали через мессенджер своему русскому куратору.

Также СБУ задержала жительницу Краматорска. Она объезжала населенные пункты вблизи передовой и выспрашивала у местных жителей во время бытовых разговоров информацию о позициях украинских войск.

Наказание для шпионов

Задержанным сообщили о подозрении в государственной измене. У них изъяли мобильные телефоны, с которых они связывались с куратором. В настоящее время все трое находятся под стражей. Им грозит от 12 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, супружеская пара российских шпионов из Херсона пыталась скрыться в Одессе.

Также в Одессе судили за коллаборационизм директора дельфинария.