Російські шпигуни з Херсонщини намагалися сховатися в Одесі

Працівники СБУ затримують підозрюваного. Фото: СБУ

Сімейна пара збирала інформацію про розташування Сил оборони на правобережжі Херсонщини і передавала її росіянам. Їм допомагав місцевий мешканець.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

Читайте також:

Шпигунська діяльність

За даними слідства, подружжя регулярно обходило місцевість та приховано фіксували геолокації особового складу та військової техніки Сил оборони. Якщо агенти бачили військовий об'єкт, то намагалися з'ясувати, скільки там воїнів і яку зброю вони мають. Так само діяв і їхній спільник.

Працівники СБУ встановили, що сімейну пару завербував брат чоловіка. На початку повномасштабної війни він співпрацював з окупантами, а після звільнення частини Херсонщини втік до російського Краснодара. Саме йому агенти відправляли свої звіти.

Затримання агентів

Вирішивши "залягти на дно", подружжя під виглядом переселенців з Херсонщини переїхало до Одеси. Втім, злочинні дії групи задокументували кіберфахівці СБУ. Усіх трьох шпигунів затримали. У них вилучили мобільні телефони з перепискою з представником російського ГРУ.

Сімейній парі та її спільнику повідомили про підозру у державній зраді та поширенні інформації про переміщення та розміщення ЗСУ. Їм загрожує від 12 років до довічного ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в Одесі у колабораціонізмі обвинуватили директора дельфінарію.

Також у Миколаєві затримали агента ГРУ, який наводив ракети на місто.