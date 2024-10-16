Российские шпионы из Херсона пытались скрыться в Одессе

Семья российских шпионов пыталась скрыться в Одессе
Семейная пара собирала информацию о расположении сил обороны на правобережье Херсонщины и передавала ее россиянам. Им помогал местный житель.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
Шпионская деятельность
По данным следствия, супруги регулярно обходили местность и скрыто фиксировали геолокации личного состава и военной техники Сил обороны. Если агенты видели военный объект, то пытались выяснить, сколько там воинов и какое оружие у них есть. Так же действовал и их подельник.
Сотрудники СБУ установили, что семейную пару завербовал брат мужа. В начале полномасштабной войны он сотрудничал с оккупантами, а после освобождения части Херсонщины бежал в российский Краснодар. Именно ему агенты отправляли свои отчеты.
Задержание агентов
Решив "залечь на дно", супруги под видом переселенцев из Херсона переехали в Одессу. Впрочем, преступные действия группы задокументировали киберспециалисты СБУ. Всех троих шпионов задержали. У них изъяли мобильные телефоны с перепиской с представителем российской ГРУ.
Семейной паре и ее сообщнику сообщили о подозрении в государственной измене и распространении информации о перемещении и размещении ВСУ. Им грозит от 12 лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Одессе в коллаборационизме обвинили директора дельфинария.
Также в Николаеве задержан агент ГРУ, который наводил ракеты на город.
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