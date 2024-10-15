Мешканець Миколаєва наводив ракети на місто

Працівник СБУ поруч з затриманим. Фото: СБУ

Мешканець Миколаєва передавав росіянам інформацію про розташування ЗСУ. Своїх проросійських поглядів він не приховував і відкрито чекав на окупацію регіону. Тепер йому загрожує великий тюремний строк.

Про це повідомили у Службі безпеки України у вівторок, 15 жовтня.

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Що відомо про агента

За даними слідства, 43-річний чоловік у 2014 році самовільно залишив військову частину, в якій служив. Тоді суд призначив йому штраф. Після початку повномасштабного вторгнення фігурант активізувався в чатах російських Telegram-каналів. Там він вихваляв Путіна і підтримував агресію РФ.

Російські спецслужби завербували чоловіка через популярний месенджер. За завданням ворога він обходив місто, приховано фіксував локації Сил оборони і передавав їх росіянам.

Що буде з агентом

Інформатора затримали у його власному житлі. Йому повідомили про підозру у незаконному поширенні інформації про розміщення та переміщення ЗСУ. Такий злочин карається позбавленням волі строком до 20 років. Наразі затриманий перебуває під вартою.

Нагадаємо, в Одесі викрили курсанта-зрадника, який наводив ворожий вогонь на своїх побратимів.

Також в Одесі затримали пенсіонера, який працював на ворожу розвідку.