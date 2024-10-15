Житель Николаева наводил ракеты на город

Наводил ракеты на город — в Николаеве задержали агента российского ГРУ
Житель Николаева передавал россиянам информацию о расположении ВСУ. Своих пророссийских взглядов он не скрывал и открыто ждал оккупации региона. Теперь ему грозит большой срок.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 15 октября.
Что известно об агенте
По данным следствия, 43-летний мужчина в 2014 году самовольно покинул воинскую часть, в которой служил. Тогда суд назначил ему штраф. После начала полномасштабного вторжения фигурант активизировался в чатах российских Telegram-каналов. Там он восхвалял Путина и поддерживал агрессию РФ.
Российские спецслужбы завербовали мужчину из-за популярного мессенджера. По заданию врага он обходил город, скрыто фиксировал локации сил обороны и передавал их россиянам.
Что будет с агентом
Информатора задержали в собственном жилье. Ему сообщили о подозрении в незаконном распространении информации о размещении и перемещении ВСУ. Такое преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет. В настоящее время задержанный находится под стражей.
Напомним, в Одессе разоблачили курсанта-изменника, который наводил вражеский огонь на своих собратьев.
Также в Одессе задержан пенсионер, работавший на вражескую разведку.
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