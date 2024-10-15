Житель Николаева наводил ракеты на город

Работник СБУ рядом с задержанным. Фото: СБУ

Житель Николаева передавал россиянам информацию о расположении ВСУ. Своих пророссийских взглядов он не скрывал и открыто ждал оккупации региона. Теперь ему грозит большой срок.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 15 октября.

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Что известно об агенте

По данным следствия, 43-летний мужчина в 2014 году самовольно покинул воинскую часть, в которой служил. Тогда суд назначил ему штраф. После начала полномасштабного вторжения фигурант активизировался в чатах российских Telegram-каналов. Там он восхвалял Путина и поддерживал агрессию РФ.

Российские спецслужбы завербовали мужчину из-за популярного мессенджера. По заданию врага он обходил город, скрыто фиксировал локации сил обороны и передавал их россиянам.

Что будет с агентом

Информатора задержали в собственном жилье. Ему сообщили о подозрении в незаконном распространении информации о размещении и перемещении ВСУ. Такое преступление карается лишением свободы на срок до 20 лет. В настоящее время задержанный находится под стражей.

Напомним, в Одессе разоблачили курсанта-изменника, который наводил вражеский огонь на своих собратьев.

Также в Одессе задержан пенсионер, работавший на вражескую разведку.