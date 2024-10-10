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Наводив ворожий вогонь на своїх побратимів — в Одесі викрили курсанта-зрадника

10 жовтня 2024 10:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одесит-військовий наводив удари РФ на свій підрозділ
Працівники СБУ затримують підозрюваного. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Тридцятирічний одесит спеціально мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати російські удари по українській армії. Зраднику загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомили в СБУ.

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За даними слідства, російська спецслужба завербувала одесита через Telegram-канали, де він шукав легкого заробітку. Спочатку агенту доручили виконати "тестове завдання". У серпні цього року, за вказівкою куратора з РФ, він вступив на службу до однієї з військових частин ЗСУ.

"Кріт" мав передати ворогу координати навчальних центрів та пунктів постійної дислокації сил ППО. Окупанти хотіли завдавати удару у той час, коли там буде найбільше українських військових. Сам шпигун у момент атаки планував сховатися за межами військової частини. 

Взяли на гарячому

Викривши "крота", співробітники СБУ документували кожен його крок. Зрадника затримали, коли він готувався відправити куратору секретні координати. Під час обшуку у нього знайшли мобільний телефон з доказами роботи на ворога. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі затриманий перебуває під вартою.

За даними Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, йдеться про курсанта навчального батальйону школи індивідуальної підготовки військової частини.

Нагадаємо, житель Бахмута здавав ФСБ координати позицій СБУ.

Також у Херсоні судили жінку, яка передавала ворогу дані про переміщення ЗСУ.

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