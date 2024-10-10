Одессит-военный наводил удары РФ на свое подразделение

Сотрудники СБУ задерживают подозреваемого. Фото: СБУ

Тридцатилетний одессит специально мобилизовался в ВСУ, чтобы корректировать российские удары по украинской армии. Предателю грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ.

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По данным следствия, российская спецслужба завербовала одессита через Telegram-каналы, где он искал легкий заработок. Сначала агенту поручили выполнить "тестовое задание". В августе этого года, по указанию куратора из РФ, он поступил на службу в одну из воинских частей ВСУ.

"Крот" должен был передать врагу координаты учебных центров и пунктов постоянной дислокации сил ПВО. Оккупанты хотели нанести удар в то время, когда там будет больше украинских военных. Сам шпион в момент атаки планировал скрыться за пределами воинской части.

Взяли с поличным

Разоблачив "крота", сотрудники СБУ документировали каждый его шаг. Предателя задержали, когда он готовился отправить куратору секретные координаты. Во время обыска у него был найден мобильный телефон с доказательствами работы на врага. Теперь ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время задержанный находится под стражей.

По данным Специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона, речь идет о курсанте учебного батальона школы индивидуальной подготовки воинской части.

Напомним, житель Бахмута сдавал ФСБ координаты позиций СБУ.

Также в Херсоне судили женщину, передававшую врагу данные о перемещении ВСУ.