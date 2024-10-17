На Миколаївщині затримали організатора підпільної Партії Шарія

Пішов у підпілля — мешканець Миколаївщини намагався відновити заборонену партію
У Первомайську судитимуть 48-річного місцевого мешканця. Він намагався відновити діяльність забороненої "Партії Шарія". Тепер йому загрожує значний тюремний строк.
Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі.
Партія у Telegram
За даними слідства, чоловік створив Telegram-канал, до якого залучив колишніх членів місцевого партійного осередку. Вони публікували пости, в яких виправдовували агресію РФ, підтримували окупацію українських територій та закликали до захоплення державної влади. Крім того, у каналі повідомляли про направлення і переміщення техніки ЗСУ.
Наразі організатор "партосередку" перебуває під вартою. Його обвинувачують у закликах до повалення конституційного ладу, виправданні російської агресії та поширенні секретної інформації про переміщення озброєнь. Якщо суд визнає його винним, шанувальнику Шарія загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.
Зазначимо, у березні 2022 року РНБО припинила діяльність "Партії Шарія" на час воєнного стану. У вересні того ж року партія була остаточно заборонена судом.
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