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Пішов у підпілля — мешканець Миколаївщини намагався відновити заборонену партію

17 жовтня 2024 19:36
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На Миколаївщині затримали організатора підпільної Партії Шарія
Затриманий на допиті. Фото: Миколаївська облпрокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Первомайську судитимуть 48-річного місцевого мешканця. Він намагався відновити діяльність забороненої "Партії Шарія". Тепер йому загрожує значний тюремний строк. 

Про це повідомили у Миколаївській обласній прокуратурі

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Партія у Telegram

За даними слідства, чоловік створив Telegram-канал, до якого залучив колишніх членів місцевого партійного осередку. Вони публікували пости, в яких виправдовували агресію РФ, підтримували окупацію українських територій та закликали до захоплення державної влади. Крім того, у каналі повідомляли про направлення і переміщення техніки ЗСУ.

Наразі організатор "партосередку" перебуває під вартою. Його обвинувачують у закликах до повалення конституційного ладу, виправданні російської агресії та поширенні секретної інформації про переміщення озброєнь. Якщо суд визнає його винним, шанувальнику Шарія загрожує від трьох до восьми років ув'язнення з конфіскацією майна.

Зазначимо, у березні 2022 року РНБО припинила діяльність "Партії Шарія" на час воєнного стану. У вересні того ж року партія була остаточно заборонена судом. 

Нагадаємо, у Кіровоградській області судили чоловіка, який тридцять разів передавав дані ворогу. 

Також агентку РФ затримали у Покровську.

прокуратура Одеса Колаборант Миколаїв Анатолій Шарій

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