В Николаевской области задержали организатора подпольной Партии Шария

Ушел в подполье — житель Николаевщины пытался восстановить запрещенную партию
В Первомайске будут судить 48-летнего местного жителя. Он пытался возобновить деятельность запрещенной "Партии Шария". Теперь ему грозит значительный срок.
Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.
Партия в Telegram
По данным следствия, мужчина создал Telegram-канал, к которому привлек бывших членов местной партийной ячейки. Они публиковали посты, в которых оправдывали агрессию РФ, поддерживали оккупацию украинских территорий и призывали к захвату государственной власти. Кроме того, в канале сообщали о направлении и перемещении техники ВСУ.
В настоящее время организатор "партячейки" находится под стражей. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, оправдании российской агрессии и распространению секретной информации о перемещении вооружений. Если суд признает его виновным, поклоннику Шария грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Отметим, в марте 2022 года СНБО прекратил деятельность "Партии Шария" во время военного положения. В сентябре того же года партия была совсем запрещена трибуналом.
Напомним, в Кировоградской области судили мужчину, который тридцать раз передавал данные врагу.
Также агентку РФ задержали в Покровске.
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