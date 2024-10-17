В Николаевской области задержали организатора подпольной Партии Шария

Задержанный на допросе. Фото: Николаевская облпрокуратура

В Первомайске будут судить 48-летнего местного жителя. Он пытался возобновить деятельность запрещенной "Партии Шария". Теперь ему грозит значительный срок.

Об этом сообщили в Николаевской областной прокуратуре.

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Партия в Telegram

По данным следствия, мужчина создал Telegram-канал, к которому привлек бывших членов местной партийной ячейки. Они публиковали посты, в которых оправдывали агрессию РФ, поддерживали оккупацию украинских территорий и призывали к захвату государственной власти. Кроме того, в канале сообщали о направлении и перемещении техники ВСУ.

В настоящее время организатор "партячейки" находится под стражей. Его обвиняют в призывах к свержению конституционного строя, оправдании российской агрессии и распространению секретной информации о перемещении вооружений. Если суд признает его виновным, поклоннику Шария грозит от трех до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Отметим, в марте 2022 года СНБО прекратил деятельность "Партии Шария" во время военного положения. В сентябре того же года партия была совсем запрещена трибуналом.

Напомним, в Кировоградской области судили мужчину, который тридцать раз передавал данные врагу.

Также агентку РФ задержали в Покровске.