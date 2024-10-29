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Готовили схождение поезда — в Одессе будут судить диверсантов

29 октября 2024 13:29
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе диверсанты хотели пустить под откос поезд
Задержанный диверсант. Фото: Одесская облпрокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе будут судить участников диверсионной группы РФ. По заданию вражеских спецслужб агенты поджигали железнодорожные объекты и даже готовили схождение поезда с рельсов. Им грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ.

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Диверсионная группа

По данным следствия, группу организовал 44-летний одессит. Его через мессенджер завербовал представитель российской ФСБ и предложил за деньги устраивать диверсии на железной дороге. Мужчина согласился и привлек к незаконной деятельности двух своих знакомых.

Готовили восхождение поезда — в Одессе будут судить диверсантов - фото 1
Задержанная участница группы. Фото: Одесская облпрокуратура

Через несколько недель диверсанты подожгли легковоспламеняющимися смесями три релейных шкафа на железнодорожных путях в Одессе. Поджоги они записывали на видео и отправляли куратору. За каждое задание группа получала 9 тыс. грн через криптокошелек. В СБУ добавляют, что агенты планировали схождение поезда и даже приобрели в интернете тормозной стопор, который хотели установить на путях.

Задержали диверсантов, когда они готовились заблокировать железнодорожные рельсы.

Что будет с агентами

Двое участников группы находятся под стражей. Третьего объявили в розыск. Всем агентам сообщили о подозрении в диверсии в условиях военного положения. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе задержан агент, который приводил российские ракеты на гражданские суда. Также в Одесской области задержали диверсионную группу РФ.

железная дорога Одесса Коллаборант диверсия война Новости Одессы

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