В Одесі закохана пара спалила авто

Поліцейський бере відбитки пальців у затриманої. Фото: поліція Одещини

Цивільне подружжя хотіло за гроші підпалити автомобіль військового. Але щось пішло не так. Врешті, замість обіцяної винагороди закоханим "світить" тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 30 жовтня.

Читайте також:

Переплутали машини

За даними слідства, 47-річний чоловік та його 44-річна співмешканка з Ізмаїла шукали заробіток в інтернеті. Їм запропонували за гроші палити автомобілі військових. Вночі, під час комендантської години, пара підшукала машину, облила легкозаймистою рідиною й підпалила. На щастя, ніхто не постраждав.

Згодом виявилося, що спалена автівка не мала жодного відношення до армії. Тому куратор заплатив виконавцям лише 300 грн. А згодом їх затримали поліцейські.

Що чекає на паліїв

Цивільному подружжю повідомили про підозру у підпалі за попередньою змовою. Їм загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі чоловік і жінка перебувають під вартою.

Нагадаємо, в Одесі судитимуть учасників диверсійної групи, які палили військові машини і залізничне обладнання. Раніше за підпали судили хлопця, який виявився сином учасника бойових дій.