Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Спалили чуже авто за 300 грн — на Одещині затримали диверсантів arrow

Спалили чуже авто за 300 грн — на Одещині затримали диверсантів

30 жовтня 2024 15:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі закохана пара спалила авто
Поліцейський бере відбитки пальців у затриманої. Фото: поліція Одещини
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Цивільне подружжя хотіло за гроші підпалити автомобіль військового. Але щось пішло не так. Врешті, замість обіцяної винагороди закоханим "світить" тюремний строк.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області у середу, 30 жовтня.

Читайте також:

Переплутали машини

За даними слідства, 47-річний чоловік та його 44-річна співмешканка з Ізмаїла шукали заробіток в інтернеті. Їм запропонували за гроші палити автомобілі військових. Вночі, під час комендантської години, пара підшукала машину, облила легкозаймистою рідиною й підпалила. На щастя, ніхто не постраждав. 

Згодом виявилося, що спалена автівка не мала жодного відношення до армії. Тому куратор заплатив виконавцям лише 300 грн. А згодом їх затримали поліцейські.

Що чекає на паліїв

Цивільному подружжю повідомили про підозру у підпалі за попередньою змовою. Їм загрожує до десяти років ув'язнення. Наразі чоловік і жінка перебувають під вартою.   

Нагадаємо, в Одесі судитимуть учасників диверсійної групи, які палили військові машини і залізничне обладнання. Раніше за підпали судили хлопця, який виявився сином учасника бойових дій.

поліція підпал Одеса диверсія Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

15:29 Спалили чуже авто за 300 грн — на Одещині затримали диверсантів

15:25 Не тільки паспорт — які послуги недоступні без військового квитка

16:33 ЗСУ отримали на озброєння новий кулемет — у чому його особливість

16:10 На Закарпатті "чорні лісоруби" вирубали дерев на 40 млн грн

16:09 До Європи і назад — у карпатському лісі затримали одесита

15:59 Скільки солдатів КНДР прибуде в Україну — дані Зеленського

15:52 Ціни на землю — що відбувається на ринку України

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

15:45 Матчі чемпіонату Іспанії перенесли через стихійне лихо

15:39 У Мінсоцполітики анонсували нову систему соцстрахування

15:36 У Херсоні лунають вибухи

15:29 Спалили чуже авто за 300 грн — на Одещині затримали диверсантів

15:25 Не тільки паспорт — які послуги недоступні без військового квитка

06:50 ТОП-10 шкіл Харкова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Які ціни на алюміній у жовтні — вартість 1 кг кольорових металів

29 жовтня 2024

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

Text

13:00 Відключення світла взимку та дохід прокурорів — ефір День.LIVE

Text

12:59 Економіст назвав суму, яку зекономить скорочення держапарату

Text

12:48 Угода корупціонерів зі слідством може поглибити корупцію — деталі

Text

08:00 Росія атакувала Київ та зарплати у держорганах — ефір Ранок.LIVE

29 жовтня 2024
Text

22:22 Нардепка Скороход назвала кількість випадків СЗЧ в Україні

Text

20:52 Нардеп заявила, що Костін ні разу не погодив їй особистий прийом

Text

19:39 Німеччина продовжила термін перебування українських біженців

Text

19:26 Нардепка Скороход розкритикувала підвищення зарплат прокурорам

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн - 80x80

Ухилення від мобілізації — кому загрожує штраф 68 000 грн

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

29 жовтня 2024

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово