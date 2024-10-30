В Одессе влюбленная пара сожгла авто

Сожгли чужое авто за 300 грн — на Одесчине задержали диверсантов
Гражданские супруги хотели за деньги поджечь автомобиль военного. Но что-то пошло не так. В конце концов вместо обещанного вознаграждения влюбленным "светит" тюремный срок.
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области в среду, 30 октября.
Перепутали машины
По данным следствия, 47-летний мужчина и его 44-летняя сожительница из Измаила искали заработок в интернете. Им предложили за деньги курить автомобили военных. Ночью, во время комендантского часа, пара подыскала машину, облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. К счастью, никто не пострадал.
Впоследствии оказалось, что сожженный автомобиль не имел никакого отношения к армии. Поэтому куратор заплатил исполнителям всего 300 грн. Позже их задержали полицейские.
Что ждет поджигателей
Гражданским супругам сообщили о подозрении в поджоге по предварительному сговору. Им грозит до десяти лет заключения. Пока мужчина и женщина находятся под стражей.
Напомним, в Одессе будут судить участников диверсионной группы, которые жгли военные машины и железнодорожное оборудование. Ранее поджоги судили парня, который оказался сыном участника боевых действий.
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