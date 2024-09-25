В Одесі підпалювач автівок військових отримав умовний строк

Підпалена автівка. Ілюстративне фото: поліція Одещини

В Одесі судили підлітка, який заради грошей підпалював машини військових. Як виявилося, батько злочинця був учасником бойових дій.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Київського районного суду Одеси.

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Деталі справи

У липні цього року підсудний і його спільник підшукали на вулиці автомобіль, який їм здався схожим на військовий. Підліток сфотографував машину і відправив фото у Telegram невідомому куратору. Той дав згоду й пообіцяв заплатити.

Вночі хлопці облили машину займистою сумішшю й підпалили. При цьому обвинувачений знімав процес на мобільний телефон. Відео він відправив замовнику.

Що вирішив суд

Обвинувачений повністю визнав свою провину і пообіцяв добровільно відшкодувати збитки. Також він перевів гроші на підтримку ЗСУ. Крім того, виявилося, що батько підлітка — ветеран і учасник бойових дій.

Хлопця засудили до п'яти років ув'язнення, але, враховуючи пом'якшуючі обставини, звільнили від покарання, замінивши його одним роком випробувального терміну.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок чоловікові, який двічі не з'явився до ТЦК за повісткою.

Також в обласному ТЦК розповіли, чи дійсно одеситів мобілізують рідше, ніж мешканців сіл.