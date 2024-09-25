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В Одессе сын ветерана поджигал машины военных — как его наказал суд

25 сентября 2024 22:30
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе поджигатель машин военных получил условный срок
Подожженный автомобиль. Иллюстративное фото: полиция Одесчины
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе судили подростка, который ради денег поджигал машины военных. Как оказалось, отец преступника был участником боевых действий.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Киевского районного суда Одессы.

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Детали дела

В июле этого года подсудимый и его сообщник подыскали на улице автомобиль, который им показался похожим на военный. Подросток сфотографировал машину и отправил фото в Telegram неизвестному куратору. Тот согласился и пообещал заплатить.

Ночью ребята облили машину горючей смесью и подожгли. При этом обвиняемый снимал процесс на мобильный телефон. Видео он отправил заказчику.

Что решил суд

Обвиняемый полностью признал свою вину и пообещал добровольно возместить ущерб. Также он перевел деньги в поддержку ВСУ. Кроме того, оказалось, что отец подростка — ветеран и участник боевых действий.

Молодого человека приговорили к пяти годам заключения, но, учитывая смягчающие обстоятельства, освободили от наказания, заменив его одним годом испытательного срока.

Напомним, в Одессе вынесли приговор мужчине, который дважды не явился в ТЦК за повесткой.

Также в областном ТЦК рассказали, действительно ли одесситов мобилизуют реже, чем жителей сел.

Одесса поджог военные Новости Одессы судебные решения

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