Бывший преподаватель из Николаева наводил ракеты на город

Контрразведчики задержали подозреваемого. Фото: СБУ

Бывший преподаватель университета в Николаеве корректировал ракетно-дроновые удары по городу. Мужчину разоблачили спецслужбы. Ему грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в СБУ в пятницу, 29 ноября.

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Камера на чердаке

Чтобы выявить боевые позиции зенитно-ракетных комплексов и мобильных огневых групп Сил обороны, горожанин установил скрытую видеокамеру на чердаке многоэтажки, в которой проживал. Также он сообщал врагу данные об ориентировочном количестве и вооружении двигавшихся в сторону фронта украинских военных.

В СБУ считают, что ФСБ заметила мужчину, когда он писал антиукраинские комментарии в Telegram-каналах, и завербовала его. Связным между агентом и российскими спецслужбами был житель временно оккупированной части Донбасса.

Что угрожает задержанному

Сотрудники СБУ задокументировали действия шпиона и задержали его по месту жительства. Одновременно приняли меры, чтобы обезопасить позиции Сил обороны. Задержанному сообщили о подозрении в государственной измене. Если суд сочтет его виновным, агенту грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

Напомним, в Одессе задержаны трое молодых людей, которые устроили диверсии по заданию российских кураторов. Ранее в Николаеве арестовали коммунальщика, который наводил ракеты на город.