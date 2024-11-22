У Миколаєві затримали комунальника — його підозрюють у наведенні ракет на місто

Правоохоронці затримують підозрюваного. Фото: СБУ

У Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго. У СБУ вважають, що він працював на російське ФСБ і коригував ворожі удари по місту. Наразі затриманий під вартою.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За версією СБУ, ворожі спецслужби звернули увагу на чоловіка через його проросійські коментарі у Telegram-каналах. Підозрюваний пройшов інструктаж у ФСБ. Слідство вважає, що він на власному автомобілі їздив містом та прилеглими районами й приховано фіксував локації, де, на його думку, могли бути військові та техніка Сил оборони. Крім того, затриманий втемну намагався випитувати потрібну інформацію у колег та знайомих.

Що загрожує агенту

Під час обшуку співробітники СБУ вилучили у затриманого телефон із встановленим Telegram-каналом, через який він спілкувався з ФСБ. Чоловікові повідомили про підозру у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.

Також відповідні органи провели комплексні заходи для упезпечення локацій ЗСУ.

Нагадаємо, у Києві затримали одесита, який намагався підірвати адміністративну будівлю. Також в Одесі заарештували командира Сил спецоперацій — слідство вважає, що він зливав інформацію ворогу.