У Миколаєві затримали комунальника — його підозрюють у наведенні ракет на місто

У Миколаєві комунальник наводив ракети на місто — подробиці
У Миколаєві затримали 43-річного технічного працівника облтеплоенерго. У СБУ вважають, що він працював на російське ФСБ і коригував ворожі удари по місту. Наразі затриманий під вартою.
Про це повідомили у Службі безпеки України.
Завербували у Telegram
За версією СБУ, ворожі спецслужби звернули увагу на чоловіка через його проросійські коментарі у Telegram-каналах. Підозрюваний пройшов інструктаж у ФСБ. Слідство вважає, що він на власному автомобілі їздив містом та прилеглими районами й приховано фіксував локації, де, на його думку, могли бути військові та техніка Сил оборони. Крім того, затриманий втемну намагався випитувати потрібну інформацію у колег та знайомих.
Що загрожує агенту
Під час обшуку співробітники СБУ вилучили у затриманого телефон із встановленим Telegram-каналом, через який він спілкувався з ФСБ. Чоловікові повідомили про підозру у незаконному поширенні інформації про розташування ЗСУ. Йому загрожує до 12 років ув'язнення.
Також відповідні органи провели комплексні заходи для упезпечення локацій ЗСУ.
Нагадаємо, у Києві затримали одесита, який намагався підірвати адміністративну будівлю. Також в Одесі заарештували командира Сил спецоперацій — слідство вважає, що він зливав інформацію ворогу.
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