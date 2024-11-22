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В Николаеве коммунальщик наводил ракеты на город — подробности

22 ноября 2024 10:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Николаеве задержан коммунальщик — его подозревают в наведении ракет на город
Правоохранители задерживают подозреваемого. Фото: СБУ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Николаеве задержан 43-летний технический работник облтеплоэнерго. В СБУ считают, что он работал на российское ФСБ и корректировал вражеские удары по городу. В настоящее время задержан под стражей.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

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По версии СБУ, вражеские спецслужбы обратили внимание на мужчину из-за его пророссийских комментариев в Telegram-каналах. Подозреваемый прошел инструктаж в ФСБ. Следствие считает, что он на собственном автомобиле ездил по городу и близлежащим районам и скрыто фиксировал локации, где, по его мнению, могли быть военные и техника Сил обороны. Кроме того, задержанный пытался узнавать нужную информацию у коллег и знакомых.

Что угрожает агенту

Во время обыска сотрудники СБУ изъяли у задержанного телефон с установленным Telegram-каналом, по которому он общался с ФСБ. Мужчине сообщили о подозрении в незаконном распространении информации о расположении ВСУ. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Также соответствующие органы провели комплексные меры по обеспечению локаций ВСУ.

Напомним, в Киеве задержали одессита, пытавшегося взорвать административное здание. Также в Одессе арестован командир Сил спецопераций — следствие считает, что он сливал информацию врагу.

СБУ война шпионаж Николаев Коллаборант

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