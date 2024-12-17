В Одессе задержали сеть российских шпионов

Контрразведчики задержали шпионов. Фото: СБУ

Военная контрразведка нейтрализовала масштабную агентурную сеть российского ГРУ. Ее участники шпионили за военными сразу в пяти регионах, в частности, в Одесской и Николаевской областях.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 17 декабря.

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Агенты под прикрытием

В ходе спецоперации разоблачили 12 российских агентов и их информаторов Руководитель группы находился на Днепропетровщине и пользовался поддельными удостоверениями волонтера Красного Креста и сотрудника департамента по борьбе с коррупцией. К сотрудничеству он привлек сообщников из Запорожья, а также Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. Часть из них — дезертиры из рядов Вооруженных Сил.

Контрразведчики задержали шпионов.

Контрразведчики задержали шпионов.

Контрразведчики задержали шпионов.

Шпионы разведывали огневые позиции украинского ПВО и пытались выявить локации секретных военных аэродромов, где могли базироваться истребители F-16. Кроме того, агенты искали адреса предприятий, привлеченных к производству средств РЭБ. Чтобы получать информацию, они втемную использовали своих знакомых, в том числе, украинских военных.

Что грозит шпионам

Военная контрразведка задержала организатора сети и четырех его ключевых сообщников Им сообщили о подозрении в государственной измене и распространении информации о перемещении и расположении ВСУ. Если суд признает задержанных виновными, им "светит" от восьми лет до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Одессе вынесли приговор российскому шпиону. Впрочем, наказание он избежал, поскольку находится на территории РФ. Также СБУ задержала преподавателя, наводившего ракеты на Николаев.