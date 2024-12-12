В Одесі винесли вирок російському шпигуну

Російський шпигун на Одещині уникнув покарання — чому
Суд в Одесі визнав мешканця Придністров'я винним у шпигунстві на користь РФ. Але за ґрати він не сяде, адже переховується у Росії. Чоловіка судили заочно.
Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду Одеси.
Подробиці справи
Підсудний народився і живе у невизнаному Придністров'ї, але має російський паспорт. Він запускав квадрокоптер, який знімав розташування Сил оборони поблизу кордону та інженерні роботи з прокладення протитанкового рову.
Дрон збили рушницею українські військові. Крім відеофайлів зі шпигунською інформацією, на ньому були зображення самого обвинуваченого.
Що вирішив суд
Придністровця визнали винним у шпигунстві й засудили до п'ятнадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. За оперативними даними, зараз він перебуває на території РФ.
Нагадаємо, СБУ затримала групи російських агентів на Дніпропетровщині та у Харкові.
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