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Російський шпигун на Одещині уникнув покарання — чому

12 грудня 2024 16:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі винесли вирок російському шпигуну
Квадрокоптер у польоті. Фото: ілюстративне/bigkyiv
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Суд в Одесі визнав мешканця Придністров'я винним у шпигунстві на користь РФ. Але за ґрати він не сяде, адже переховується у Росії. Чоловіка судили заочно.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з вироку Приморського райсуду Одеси.

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Подробиці справи

Підсудний народився і живе у невизнаному Придністров'ї, але має російський паспорт. Він запускав квадрокоптер, який знімав розташування Сил оборони поблизу кордону та інженерні роботи з прокладення протитанкового рову. 

Дрон збили рушницею українські військові. Крім відеофайлів зі шпигунською інформацією, на ньому були зображення самого обвинуваченого.

Що вирішив суд

Придністровця визнали винним у шпигунстві й засудили до п'ятнадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. За оперативними даними, зараз він перебуває на території РФ. 

Нагадаємо, СБУ затримала групи російських агентів на Дніпропетровщині та у Харкові.

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