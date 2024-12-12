В Одессе вынесли приговор российскому шпиону

Квадрокоптер в полете. Фото: иллюстративное/bigkyiv

Суд в Одессе признал жителя Приднестровья виновным в шпионаже в пользу РФ. Но за решетку он не сядет, ведь прячется в России. Мужчину судили заочно.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из приговора Приморского райсуда Одессы.

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Подробности дела

Подсудимый родился и живет в непризнанном Приднестровье, но у него есть российский паспорт. Он запускал квадрокоптер, снимавший расположение сил обороны вблизи границы и инженерные работы по прокладке противотанкового рва.

Дрон сбили ружьем украинские военные. Кроме видеофайлов со шпионской информацией, на нем были изображения самого обвиняемого.

Что решил суд

Приднестровца признали виновным в шпионаже и приговорили к пятнадцати годам заключения с конфискацией имущества. По оперативным данным, сейчас он находится на территории РФ.

Напомним, СБУ задержала группы российских агентов на Днепропетровщине и Харькове.