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Здавав патріотів окупантам — у Миколаєві судили зрадника

26 грудня 2024 15:33
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві судили чоловіка, який здавав патріотів росіянам
Обвинувачений у залі суду. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У Миколаєві винесли вирок 25-річному мешканцю Снігурівського району. Під час тимчасової окупації він зголосився прислужувати ворогу й здавав тих, хто залишився вірним Україні.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 26 грудня.

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Суд встановив, що чоловік погодився чергувати на російських блокпостах. Йому дали автомат й доручили виявляти патріотів, які намагалися вивезти родини на підконтрольну Україні територію. Зрадник зупиняв цивільні автомобілі й, погрожуючи зброєю, змушував водія та пасажирів віддати документи, мобільні телефони, ключі від машини та гроші. Більшу частину майна одразу "конфісковував". 

Що вирішив суд

Після звільнення району Силами оборони колаборант намагався сховатися й регулярно змінював адреси проживання. Втім, співробітники СБУ затримали його в орендованій квартирі. Чоловіка визнали винним у пособництві державі-агресору й засудили до одинадцяти років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Миколаєві судили російську шпигунку, яка працювала на "Лохматого". Також затримали викладача одного з місцевих вишів. Він наводив ворожі ракети на місто.

Миколаїв Миколаївська область Колаборант окупація судові рішення

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