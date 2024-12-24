У Миколаєві винесли вирок російській шпигунці

На Миколаївщині викрили ворожу агентку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура

Мешканка Миколаєва знімала наслідки російських обстрілів міста. Відео вона надсилала російським пропагандистам. Зв'язковим між нею та ФСБ виступав зрадник на прізвисько "Лохматий".

Про це повідомили у Службі безпеки України у вівторок, 24 грудня.

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Допомагала пропаганді

За даними СБУ, шпигунка надсилала відеофайли Сергію Лебедєву ("Лохматому"), який переховується у Донецьку, працює під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости" та називає себе "координатором миколаївського підпілля". Він монтував з них фейкові сюжети, щоби дискредитувати Сили оборони України перед міжнародною аудиторією.

Серед відзнятих шпигункою локацій були два промислових об'єкти, які ворог атакував безпілотниками у 2023 році.

Що вирішив суд

Співробітники СБУ затримали зрадницю у її квартирі. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон з перепискою з "Лохматим". Суд визнав жінку винною у державній зраді. Вона отримала п'ятнадцять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Миколаєві судили електрика-агента РФ. Він розставив у порту приховані камери, щоби стежити за рухом кораблів. Також СБУ викрила шпигунську мережу. Її учасники намагалися вистежити винищувачі F-16 в Одесі.