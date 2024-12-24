Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ arrow

Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

24 грудня 2024 13:51
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві винесли вирок російській шпигунці
На Миколаївщині викрили ворожу агентку. Фото: Миколаївська обласна прокуратура
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Мешканка Миколаєва знімала наслідки російських обстрілів міста. Відео вона надсилала російським пропагандистам. Зв'язковим між нею та ФСБ виступав зрадник на прізвисько "Лохматий"

Про це повідомили у Службі безпеки України у вівторок, 24 грудня.

Читайте також:

Допомагала пропаганді

За даними СБУ, шпигунка надсилала відеофайли Сергію Лебедєву ("Лохматому"), який переховується у Донецьку, працює під прикриттям позаштатного кореспондента "РИА Новости" та називає себе "координатором миколаївського підпілля". Він монтував з них фейкові сюжети, щоби дискредитувати Сили оборони України перед міжнародною аудиторією.

Серед відзнятих шпигункою локацій були два промислових об'єкти, які ворог атакував безпілотниками у 2023 році.

Що вирішив суд

Співробітники СБУ затримали зрадницю у її квартирі. Під час обшуку у неї вилучили мобільний телефон з перепискою з "Лохматим". Суд визнав жінку винною у державній зраді. Вона отримала п'ятнадцять років ув'язнення з конфіскацією майна. 

Нагадаємо, у Миколаєві судили електрика-агента РФ. Він розставив у порту приховані камери, щоби стежити за рухом кораблів. Також СБУ викрила шпигунську мережу. Її учасники намагалися вистежити винищувачі F-16 в Одесі.

СБУ шпигунство Миколаїв Миколаївська область Колаборант

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

13:44 Vodafone перевів деяких абонентів на дорожчий тариф — деталі

14:20 Мая Санду склала присягу на другий термін президентства

14:19 Зеленський відповів, скільки дітей викрала РФ з Херсона

14:17 Ресторани заробили мільярди — які заклади лідирують за доходом

13:57 Репутація і борги — які дії колекторів можуть порушити закон

13:52 Копи та рятувальники повинні знати англійську — постанова Кабміну

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

13:51 Працювала на Лохматого — у Миколаєві судили шпигунку РФ

13:51 В Бердянську, ймовірно, підірвали авто голови окупаційної ради

13:51 Бої у Макарівці — Сили оборони Півдня пояснили, яка там ситуація

13:44 Vodafone перевів деяких абонентів на дорожчий тариф — деталі

13:39 У Львові попрощалися з чотирма захисниками

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

22:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

20 грудня 2024

06:40 Нові ціни на латунь — яка вартість кольорових металів у грудні

19 грудня 2024

21:37 Новий рік в Одесі — скільки коштуватиме відпочинок на свята

06:40 В Україні дорожчають кольорові метали — ціни на алюміній у грудні

Ексклюзив

06:34 Одеський "Привоз" напередодні свят — наскільки зросли ціни

06:25 Купуйте поки дешеве — порівняння цін на пальне в Україні та ЄС

06:22 Україна не в лідерах — яка зарплата у військових в інших країнах

Text

13:56 Соболевський пояснив, чому на Херсонщині досі багато дітей

Text

13:38 Чмут пояснив, чи є загроза наступу на східні міста

Text

13:00 Британія планує відправити війська в Україну — ефір День.LIVE

Text

12:07 Нардеп відповів, хто в ризику через закон викривачів корупції

Text

10:52 Нардеп сказав чи був витік даних з держреєстрів після кібератаки

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

09:29 У ЗСУ пояснили, що означає посилення армії Росії військами КНДР

Text

08:00 Україна розробляє ракети, що долетять до Москви — ефір Ранок.LIVE

Text

01:05 Після кібератаки в інтернет потрапило 300 тисяч записів

23 грудня 2024
Text

23:13 Толоконніков прокоментував заяви про наступ росіян на Херсон

Text

20:23 Токар назвав найбільш вразливі до зламу реєстри в Україні

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити

12 грудня 2024

18:26 У НАТО назвали кількість втрат у війні в Україні