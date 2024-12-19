У Миколаєві електрик шпигував за кораблями у порту для РФ

Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: СБУ

Електрик припортової компанії у Миколаєві шпигував за українськими кораблями й передавав дані ворогу. Агента затримали. Наступні п'ятнадцять років він проведе у в'язниці.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 19 грудня.

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Шпигунська схема

За даними СБУ, росіяни завербували чоловіка наприкінці минулого року. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли схвалював агресію РФ проти України у Telegram-каналах. Агент спілкувався з куратором в анонімному чаті. Той передав йому завдання шпигувати за кораблями Сил оборони і цивільними суднами біля Миколаївського порту.

Шпигун встановив на технологічних спорудах поблизу порту декілька вебкамер. Вони у режимі реального часу фіксували морський і річковий трафік, надаючи віддалений доступ російським розвідникам. Крім того, агент мав повідомляти про розташування військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.

Що вирішив суд

Приховані камери виявили й деактивували співробітники СБУ. Самого шпигуна затримали, коли він намагався встановити ще один відеопристрій. Чоловіка судили за державну зраду. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, СБУ викрила шпигунську мережу, яка "полювала" на винищувачі F-16. Також на Одещині судили російського агента, який стежив за військовими за допомогою квадрокоптера.