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Розставив камери у порту — у Миколаєві судили електрика агента РФ

19 грудня 2024 16:17
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
У Миколаєві електрик шпигував за кораблями у порту для РФ
Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: СБУ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Електрик припортової компанії у Миколаєві шпигував за українськими кораблями й передавав дані ворогу. Агента затримали. Наступні п'ятнадцять років він проведе у в'язниці.

Про це повідомили у Службі безпеки України у четвер, 19 грудня. 

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Шпигунська схема

За даними СБУ, росіяни завербували чоловіка наприкінці минулого року. У поле зору ворожих спецслужб він потрапив, коли схвалював агресію РФ проти України у Telegram-каналах. Агент спілкувався з куратором в анонімному чаті. Той передав йому завдання шпигувати за кораблями Сил оборони і цивільними суднами біля Миколаївського порту.

Шпигун встановив на технологічних спорудах поблизу порту декілька вебкамер. Вони у режимі реального часу фіксували морський і річковий трафік, надаючи віддалений доступ російським розвідникам. Крім того, агент мав повідомляти про розташування військових шпиталів, навчальних центрів і блокпостів.

Що вирішив суд

Приховані камери виявили й деактивували співробітники СБУ. Самого шпигуна затримали, коли він намагався встановити ще один відеопристрій. Чоловіка судили за державну зраду. Суд визнав його винним і призначив покарання у вигляді п'ятнадцяти років позбавлення волі. 

Нагадаємо, СБУ викрила шпигунську мережу, яка "полювала" на винищувачі F-16. Також на Одещині судили російського агента, який стежив за військовими за допомогою квадрокоптера.

СБУ війна шпигунство Миколаїв порт Миколаївська область

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