В Николаеве электрик шпионил за кораблями в порту для РФ

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого. Фото: СБУ

Электрик припортовой компании в Николаеве шпионил за украинскими кораблями и передавал данные врагу. Агент был задержан. Ближайшие пятнадцать лет он проведет в тюрьме.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 19 декабря.

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Шпионская схема

По данным СБУ, россияне завербовали мужчину в конце прошлого года. В поле зрения вражеских спецслужб он попал, когда одобрял агрессию РФ против Украины в Telegram-каналах. Агент общался с куратором в анонимном чате. Тот передал ему задачу шпионить за кораблями Сил обороны и гражданскими судами у Николаевского порта.

Шпион установил на технологических сооружениях вблизи порта несколько вебкамер. Они в режиме настоящего времени фиксировали морской и речной трафик, предоставляя удаленный доступ русским разведчикам. Кроме того, агент должен был сообщать о расположении военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.

Что решил суд

Скрытые камеры обнаружили и деактивировали сотрудники СБУ. Сам шпион был задержан, когда он пытался установить еще одно видеоустройство. Мужчину судили за государственную измену. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, СБУ разоблачила шпионскую сеть, которая "охотилась" за истребителями F-16. Также в Одесской области судили российского агента , который следил за военными с помощью квадрокоптера.