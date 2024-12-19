В Николаеве электрик шпионил за кораблями в порту для РФ

Расставил камеры в порту — в Николаеве судили электрика агента РФ
Электрик припортовой компании в Николаеве шпионил за украинскими кораблями и передавал данные врагу. Агент был задержан. Ближайшие пятнадцать лет он проведет в тюрьме.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 19 декабря.
Шпионская схема
По данным СБУ, россияне завербовали мужчину в конце прошлого года. В поле зрения вражеских спецслужб он попал, когда одобрял агрессию РФ против Украины в Telegram-каналах. Агент общался с куратором в анонимном чате. Тот передал ему задачу шпионить за кораблями Сил обороны и гражданскими судами у Николаевского порта.
Шпион установил на технологических сооружениях вблизи порта несколько вебкамер. Они в режиме настоящего времени фиксировали морской и речной трафик, предоставляя удаленный доступ русским разведчикам. Кроме того, агент должен был сообщать о расположении военных госпиталей, учебных центров и блокпостов.
Что решил суд
Скрытые камеры обнаружили и деактивировали сотрудники СБУ. Сам шпион был задержан, когда он пытался установить еще одно видеоустройство. Мужчину судили за государственную измену. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, СБУ разоблачила шпионскую сеть, которая "охотилась" за истребителями F-16. Также в Одесской области судили российского агента , который следил за военными с помощью квадрокоптера.
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