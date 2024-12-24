В Николаеве вынесли приговор российской шпионке

В Николаевской области разоблачили вражескую агентку. Фото: Николаевская областная прокуратура

Жительница Николаева снимала последствия российских обстрелов города. Видео она посылала российским пропагандистам. Связным между ней и ФСБ выступал предатель по прозвищу "Лохматый".

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины во вторник, 24 декабря.

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Помогала пропаганде

По данным СБУ, шпионка посылала видеофайлы Сергею Лебедеву ("Лохматому"), который скрывается в Донецке, работает под прикрытием внештатного корреспондента "РИА Новости" и называет себя "координатором николаевского подполья". Он монтировал из них фейковые сюжеты, чтобы дискредитировать Силы обороны Украины перед международной аудиторией.

Среди снятых шпионкой локаций были два промышленных объекта, которые враг атаковал беспилотниками в 2023 году.

Что решил суд

Сотрудники СБУ задержали предательницу в ее квартире. Во время обыска у нее изъяли мобильный телефон с перепиской с "Лохматым". Суд признал женщину виновной в государственной измене. Она получила пятнадцать лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве судили электрика-агента РФ. Он расставил в порту скрытые камеры, чтобы следить за движением кораблей. Также СБУ разоблачила шпионскую сеть. Ее участники пытались выследить истребители F-16 в Одессе.