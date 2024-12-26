В Николаеве судили мужчину, который сдавал патриотов россиянам

Обвиняемый в зале суда. Фото: СБУ

В Николаеве вынесли приговор 25-летнему жителю Снигиревского района. Во время временной оккупации он вызвался прислуживать врагу и сдавал оставшихся верными Украине.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 26 декабря.

Читайте также:

На службе у оккупантов

Суд установил, что мужчина согласился дежурить на российских блокпостах. Ему дали автомат и поручили выявлять патриотов, пытавшихся вывезти семьи на подконтрольную Украине территорию. Предатель останавливал гражданские автомобили и, угрожая оружием, заставлял водителя и пассажиров отдать документы, мобильные телефоны, ключи от машины и деньги. Большую часть имущества сразу "конфисковывал".

Что решил суд

После освобождения района Силами обороны коллаборант пытался скрыться и регулярно менял адреса проживания. Однако сотрудники СБУ задержали его в съемной квартире. Мужчину признали виновным в пособничестве государству-агрессору и приговорили к одиннадцати годам заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве судили российскую шпионку, которая работала на "Лохматого". Также задержан преподаватель одного из местных вузов. Он наводил вражеские ракеты на город.