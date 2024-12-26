В Николаеве судили мужчину, который сдавал патриотов россиянам

Сдавал патриотов оккупантам — в Николаеве судили предателя
В Николаеве вынесли приговор 25-летнему жителю Снигиревского района. Во время временной оккупации он вызвался прислуживать врагу и сдавал оставшихся верными Украине.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, 26 декабря.
На службе у оккупантов
Суд установил, что мужчина согласился дежурить на российских блокпостах. Ему дали автомат и поручили выявлять патриотов, пытавшихся вывезти семьи на подконтрольную Украине территорию. Предатель останавливал гражданские автомобили и, угрожая оружием, заставлял водителя и пассажиров отдать документы, мобильные телефоны, ключи от машины и деньги. Большую часть имущества сразу "конфисковывал".
Что решил суд
После освобождения района Силами обороны коллаборант пытался скрыться и регулярно менял адреса проживания. Однако сотрудники СБУ задержали его в съемной квартире. Мужчину признали виновным в пособничестве государству-агрессору и приговорили к одиннадцати годам заключения с конфискацией имущества.
Напомним, в Николаеве судили российскую шпионку, которая работала на "Лохматого". Также задержан преподаватель одного из местных вузов. Он наводил вражеские ракеты на город.
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