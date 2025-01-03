Мешканець Миколаївщини закликав до державного перевороту

Працівники СБУ затримали підозрюваного. Фото: СБУ

Мешканець Первомайська розгорнув у соцмережах бурхливу агітацію. Він закликав співгромадян здійснити державний переворот. Чоловіка затримали.

Про це повідомили у Службі безпеки України у п'ятницю, 3 січня.

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За даними спецслужби, чоловік вів канал у YouTube та сторінку у Facebook із загальною аудиторією понад 10 тис. користувачів. На цих майданчиках він агітував захоплювати адміністративні будівлі державних установ і створювати альтернативні органи влади.

Зазначимо, що максимальне покарання за публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу з використанням ЗМІ становить п'ять років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Первомайську судять 48-річного місцевого мешканця. Він намагався відновити діяльність забороненої "Партії Шарія". Тепер йому загрожує значний тюремний строк. Також ми повідомляли про колишнього одеського прикордонника, який влаштувався помічником до призначеного росіянами "голови Криму".