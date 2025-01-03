Житель Николаевщины призвал к государственному перевороту

Сотрудники СБУ задержали подозреваемого. Фото: СБУ

Житель Первомайска развернул в соцсетях бурную агитацию. Он призывал сограждан совершить государственный переворот. Мужчину задержали.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины в пятницу, 3 января.

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По данным спецслужбы, мужчина вел канал в YouTube и страницу в Facebook с общей аудиторией более 10 тыс. пользователей. На этих площадках он агитировал захватывать административные здания государственных учреждений и создавать альтернативные органы власти.

Отметим, что максимальное наказание за публичные призывы к насильственной смене конституционного строя с использованием СМИ составляет пять лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Первомайске судят 48-летнего местного жителя. Он пытался восстановить деятельность запрещенной "Партии Шария". Теперь ему грозит значительный тюремный срок. Также мы сообщали о бывшем одесском пограничнике, который устроился помощником к назначенному россиянами "главе Крыма".