В Одесской области фельдшер скорой наводил российские ракеты

СБУ задержала фельдшера "скорой". Фото: СБУ

Фельдшер станции экстренной медицинской помощи в Одесской области корректировал ракетно-дроновые атаки на город. Обвинительный акт в отношении его уже направили в суд. Мужчине грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ в среду, 8 января.

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Шпион на "скорой"

По данным следствия, 39-летний медик решил помогать врагу по собственной инициативе. За это он рассчитывал на должность в оккупационной администрации в случае захвата Одесской области россиянами. Мужчина во время вызовов "скорой" в прибрежную зону собирал информацию о расположении личного состава и кораблей морской охраны, а также локации сил ПВО в Измаильском районе. Также он должен был следить за судами в местном порту и сообщать, какие грузы они перевозят.

Полученные данные шпион помечал на гугл-карте, а затем отправлял скриншоты куратору из ФСБ.

Что грозит агенту

Фельдшера задержали. Его обвиняют в государственной измене в условиях военного положения. Максимальное наказание, предусмотренное за это преступление — пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Николаеве осудили двух женщин, которые возглавляли оккупационные администрации в своих общинах. Также в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ.