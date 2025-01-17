Российский шпион в Одесской области притворялся женщиной

Российский шпион притворялся женщиной. Фото: Одесская прокуратура

В Измаиле задержали 26-летнего безработного. Следствие считает, что он шпионил для российских спецслужб. Чтобы не вызвать подозрений, агент притворялся девушкой.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре и СБУ в пятницу, 17 января.

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Что известно

По данным следователей, молодой человек искал в Telegram предложения "легкого" заработка. На него вышли российские спецслужбы и предложили деньги за информацию об объектах Сил обороны. Агент должен был собирать данные о пунктах базирования ВСУ, Службы безопасности и пограничников в Измаиле.

Шпион отрастил длинные волосы и в женской одежде ходил по городу, скрыто фотографируя военные объекты. Фото, текстовые сообщения и отметки на электронных картах он передавал куратору из РФ.

Что грозит агенту

Молодого человека задержали по месту жительства. Его взяли под стражу без права залога. Если суд признает мужчину виновным, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области будут судить фельдшера "скорой помощи". Он наводил на регион российские ракеты. Также в Одессе разоблачили агентурную сеть ФСБ. Ее участники шпионили за волонтерами и представителями международных организаций.