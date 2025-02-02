СБУ затримала шпигуна ФСБ в Одесі — деталі

Затриманий в Одесі шпигун. Фото: СБУ

Служба безпеки України викрила агента ФСБ, який збирав секретні дані про українські військові кораблі в Чорному морі. Його діяльність могла допомогти росіянам завдати точних ударів по українській обороні.

Про це у неділю, 2 лютого, повідомили в Управлінні СБ України в Одеській області.

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Відомо, що чоловік розвідував розташування та маршрути кораблів Військово-Морських сил ЗСУ поблизу одеського порту. За інформацією СБУ, ворог планував використати ці дані для підготовки ракетних ударів та атак дронами-камікадзе. Для цього агент отримав додаткове завдання — виявити вогневі позиції української протиповітряної оборони.

"Зловмисник об’їжджав узбережжя Одеси на власному авто, приховано фотографував військові об’єкти та фіксував їхні геолокації. Зібрану інформацію він передавав своєму куратору з ФСБ через месенджери", — повідомили в СБУ.

Агента РФ затримали його за місцем проживання. Під час обшуку в нього вилучили мобільний телефон та комп’ютер, які використовувалися для передачі розвідданих російським спецслужбам.

Шукав підробіток

За даними слідства, шпигуном виявився 37-річний безробітний одесит. Він потрапив у поле зору ФСБ, коли шукав швидкий заробіток у Telegram. Йому запропонували збирати інформацію про військові об’єкти України в обмін на грошову винагороду.

Що загрожує за шпигунство

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. За скоєний злочин йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині агент ФСБ, аби не викликати підозр, прикидався дівчиною та фотографував військові об'єкти. Також правоохоронці затримали 19-річного жителя міста Татарбунари, який з власної ініціативи співпрацював зі спецслужбами РФ.