Одесита підозрюють у держзраді

Шпигував за українськими ППО — спецслужби затримали одесита
Одесита підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ. Чоловіку інкремінують державну зраду, за що він може отримати від п’ятнадцяти років до довічного терміну у в’язниці.
Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.
Подробиці справи
Підозрюваний збирав актуальну інформацію про розташування підрозділів штурмової бригади Національної поліції "Лють" та фіксував місця дислокації мобільних вогневих груп ППО. Зібрані дані інформатор передавав через чернетки в електронних скриньках поштових сервісів для подальшого корегування ворожих ударів. Одесита затримали наприкінці серпня 2024 року під час виконання завдання.
Яке покарання загрожує
Чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України, а саме у державній зраді. Йому загрожує від п’ятнадцяти років до довічного терміну у в’язниці із конфіскацією майна.
Нагадаємо, ми писали про чоловіка, який спостерігав за кораблями ЗСУ. А також про шпигуна, який видавав себе за дівчину.
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