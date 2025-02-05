Одесита підозрюють у держзраді

Затримання підозрюваного. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одесита підозрюють у співпраці з військовою розвідкою РФ. Чоловіку інкремінують державну зраду, за що він може отримати від п’ятнадцяти років до довічного терміну у в’язниці.

Про це повідомила Одеська обласна прокуратура.

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Подробиці справи

Підозрюваний збирав актуальну інформацію про розташування підрозділів штурмової бригади Національної поліції "Лють" та фіксував місця дислокації мобільних вогневих груп ППО. Зібрані дані інформатор передавав через чернетки в електронних скриньках поштових сервісів для подальшого корегування ворожих ударів. Одесита затримали наприкінці серпня 2024 року під час виконання завдання.

Яке покарання загрожує

Чоловіка звинувачують за ч. 2 ст. 111 Кримінального Кодексу України, а саме у державній зраді. Йому загрожує від п’ятнадцяти років до довічного терміну у в’язниці із конфіскацією майна.

Нагадаємо, ми писали про чоловіка, який спостерігав за кораблями ЗСУ. А також про шпигуна, який видавав себе за дівчину.

